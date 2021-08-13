الميركاتو الصيفي 2021 | ليستر سيتي يعوض غياب فوفانا بضم نجم دفاع منتخب الدنمارك

نجح ليستر سيتي خامس الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في الحصول على توقيع مدافع نادي ساوثهامبتون “يانيك فيسترجارد” أحد نجوم يورو 2020 الماضية مع منتخب الدنمارك.

ووقع البالغ من العمر 29 عامًا على عقد يربطه مع الثعالب ليستر سيتي حتى عام 2024 وسيكون مؤهلاً لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز في المباراة الافتتاحية للفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت على ملعب كينج باور.

ولعب الدولي الدنماركي 32 مباراة في جميع المسابقات مع القديسين ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي 2020/21، كما لعب دورًا رئيسيًا مع الدنمارك في بطولة يورو 2020 وساعد بلاده في الوصول إلى نصف النهائي.

ماذا قال فيسترجارد بعد التوقيع مع ليستر سيتي؟

في حديثه إلى تلفزيون ليستر سيتي، قال المدافع الدنماركي: “أنا سعيد جدًا وأنا متحمس حقًا للانطلاق. إنه نادي خاص حقق أداءً جيدًا للغاية على مدار سنوات عديدة، وأعتقد أن المشروع مثير للغاية، حتى من النظر إلى الخارج. أن أكون جزءًا منه يعد أمرًا مهمًا بالنسبة لي.”

وتابع “أنا أعرف اثنين من اللاعبين، كاسبر شمايكل و ريان برتراند وسنكون جنبا إلى جنب خارج الملعب، بحيث سيكون من السهل جدا التأقلم. من خلال الانطباع الأول لي عن المجموعة في غرف الملابس، واضح إنها مجموعة جيدة، وأنا متأكد من أنني سأستقر بسرعة كبيرة “.

من هو فيسترجارد وكيف وصل إلى ملعب الكينج باور مع ليستر سيتي؟

ولد يانيك فيسترجارد في منطقة “هفيدوفر الدنماركية”، ولعب كرة القدم للشباب في وطنه الدنمارك قبل أن يبدأ مسيرته الكروية في الخارج مع هوفنهايم في ألمانيا.

انضم قلب الدفاع طويل القامة إلى فيردر بريمن في 2015 لكنه انتقل إلى بوروسيا مونشنجلادباخ بعد ذلك بعام واحد فقط.

اكتسب فيسترجارد خبرة في دوري أبطال أوروبا مع بروسيا مونشنغلادباخ، وخاض أكثر من 175 مباراة خلال فترة وجوده في الدوري الألماني، قبل التوقيع مع ساوثهامبتون خلال الميركاتو الصيفي 2018.

جاء ظهوره الأول مع نادي الساحل الجنوبي ضد بيرنلي في اليوم الافتتاحي من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/19، واستمر في اللعب 78 مرة أخرى مع فريق القديسين.

على الصعيد الدولي، مثل يانيك فيسترجارد الدنماركي في مختلف مستويات الشباب، وشارك في 29 مباراة مع الفريق الأول، كما شارك في جميع المباريات الست في كأس الأمم الأوروبية 2020 المنقضية.

ويأتي تعاقد ليستر سيتي مع فيسترجارد بسبب الغياب الطويل لمدافعه الشاب الفرنسي ويسلي فوفانا الذي تعرض لإصابة خطيرة أمام فياريال في تحضيرات الموسم الجديد.