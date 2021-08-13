كومان يكشف الوصفة السحرية لتعويض ميسي في برشلونة

كشف المدير الفني الهولندي “رونالد كومان” قبل يومين فقط من بداية موسمه الثاني كمدرب لفريق برشلونة، عن أفكاره حول حالة النادي، وكشف عن الوصفة السحرية المطلوبة لتعويض رحيل الهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي.

وقال المدرب الهولندي إن الوقت قد حان الآن لـإغلاق صفحة ميسي مع برشلونة وطلب من اللاعبين الآخرين في الفريق التأقلم مع غياب الأرجنتيني.

وشدد كومان على أن الهدف دائمًا هو الفوز بالألقاب، حيث أن أندية مثل برشلونة لا يمكنها أن تستمر لعدة مواسم متتالية دون أن تفوز بأي شيء”.

وعن رحيل ميسي المنتقل حديثاً لنادي باريس سان جيرمان قال مدرب برشلونة “يجب أن نفهم أن اللاعبين لا يستطيعون الاستمرار في اللعب لنفس النادي إلى الأبد. ”

وتابع “يجب علينا الآن إغلاق هذا الفصل، لأننا بحاجة إلى التركيز على الموسم المقبل. لقد جلبنا بعض اللاعبين الجدد ويجب أن نستمر في التقدم. ولدينا الوقت لذلك. نحن نعمل على بناء مستقبل هذا النادي، ومن المهم أن نركز على هذا وليس ما حدث في الأيام الأخيرة. “.

وفي حديثه عن نفس الموضوع، قال كومان “عدم توقيع ميسي على عقد جديد كان صعبًا، لأننا لا نتحدث عن أي لاعب، نحن نتحدث عن ليو ميسي، أفضل لاعب في العالم منذ سنوات عديدة. ”

وأردف قائلاً “نحن جميعاً محبطون لأنه لن يلعب لبرشلونة هذا الموسم. ومع ذلك، يجب أن تتكيف بسرعة، لأنك لا تستطيع أن تشعر بالأسف على نفسك في بداية الموسم. لقد كانت مغادرته صعبة للغاية لهذا النادي “.

وعن الوصفة السحرية المطلوبة لمحاولة تعويض الهداف التاريخي للنادي وللدوري الإسباني قال المدير الفني الهولندي “بدون سحر ليو، سيحتاج الفريق إلى الرد بشكل جماعي. ”

وأوضح قائلًا “بالطبع سيكون من الصعب علينا تسجيل الأهداف. سجل ميسي 30 هدفاً في الموسم الماضي. لذلك سيحتاج اللاعبون الآخرون إلى المساهمة بشكل أكبر واتخاذ خطوة للأمام.”

وختم بالقول” الآن نحن بحاجة إلى التركيز أكثر على الفريق وبشكل أقل على الفرديات. لحسن الحظ، لدينا لاعبون مثل آنسو فاتي وفيليب كوتينيو يعودون من الإصابة، وما زلنا نملك فريقًا قويًا للغاية. سنعمل بجد أكبر لتحقيق ما يتوقعه مشجعونا منا”.