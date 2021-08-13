مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من الدوري الالماني، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 13-8-2021.

مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الالماني، غير مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، وسينقل البث المباشر على قناة بي تي سبورت البريطانية، وقناة FOX Soccer 2 GO.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ، على ملعب بوروسيا بارك، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش.

أنهى بوروسيا مونشنجلادباخ الموسم الماضي في المركز الثامن، وفشل في التأهل إلى بطولات اليويفا (دوري أبطال أوروبا – الدوري الأوروبي)، وأصبح أمام المدرب الجديد آدي هوتير هدف واضح بإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية.

ونجح بوروسيا مونشنجلادباخ في الخروج بشباك نظيفة في آخر ثلاث مباريات افتتاحية في الدوري الالماني في ملعبه، فاز في مباراتين، وتعادل مرة واحدة، وسيسعى للحفاظ على هذا السجل الإيجابي أمام بايرن ميونخ اليوم.

وكان ملعب بوروسيا بارك بمثابة النحس في الموسم الماضي على مونشنجلادباخ، حيث حصل على 28 نقطة فقط من أصل 51 نقطة محتملة، ومع عودة المشجعين قد تتبدل الأمور، خاصة وأنهم فازوا بثلاثة من آخر أربع مباريات في البوندسليجا ضد بايرن ميونخ.

على الجهة المقابلة، حقق بايرن ميونخ لقب الدوري الالماني للمرة التاسعة تواليًا، منهيًا الموسم بفارق هدفين فقط عن رقمه القياسي في البطولة المحلية، حينما سجل 101 هدفًا في موسم 1971/1972.

ومع ذلك، هناك شكوك حول ما إذا كان المدرب الجديد جوليان ناجيلسمان قادرًا على استكمال تلك الإنجازات، خاصة وأن أداء الفريق في الموسم التحضيري كان مخيب للآمال ما أدى إلى زيادة الضغط على المدرب الشاب ليبدأ بشكل جيد هنا أمام مونشنجلادباخ.