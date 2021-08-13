موعد مباراة الأهلي وإنبي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل.. ومحمد شريف يصدم الجماهير الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره إنبي، في التاسعة مساء غد السبت، على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء متأثرا بتعادله أمام الإسماعيلي 1-1، في الجولة الماضية.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، متأخرا عن الأهلي بفارق نقطتين، فيما يحتل إنبي المركز السابع بـ39 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع :

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سوف يخوض به مواجهة إنبي.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي

أمامهم: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - كهربا

الهجوم: بواليا

ولايزال بدر بانون غائبا عن تشكيلة الأهلى للمباريات بسبب استمرار إيجابية عينته بفيروس كورونا، فيما يغيب محمد شريف للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

شريف يصدم جماهير الأهلي

وأجرى محمد شريف أشعة على العضلة الخلفية، وتبين أنه يعاني من شد في العضلة، ويتطلب خضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة لا تقل عن 10 أيام إلى أسبوعين، ما يعني أن المهاجم سيغيب بنسبة كبيرة عن مباريات الدوري حتى نهاية الموسم.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري.