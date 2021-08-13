شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفقد جهود فريد شوقي أمام سموحة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب فريد شوقي نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والتى تجمعه بنظيره فريق سموحة فى التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد الإسكندرية.

ويغيب لاعب وسط المصرى عن مواجهة سموحة بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري وبيراميدز التى أقيمت مساء أمس، الخميس، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى.

كشف محمد الخولى نائب رئيس النادي المصري عن عقد جلسة مع عدد من لاعبي الفريق البورسعيدي المطالبين بتعديل عقودهم خلال الفترة الأخيرة.

كان عدد من لاعبي المصري قد طالبوا الإدارة بتعديل عقودهم في الفترة الأخيرة وعلى راسهم الثلاثي فريد شوقي وأحمد مسعود وعمرو موسى، اقتداء بأحمد رفعت الذى تعاقد معه المصري بداية هذا الموسم ووضعه في الفئة الأولى ليتقاضى 3 ملايين جنيه في الموسم.

وقال الخولى فى تصريحات لليوم السابع، "اللاعبون عقودهم سارية مع المصري، لكن الإدارة تحترم رغباتهم ونتمنى أن تشهد الجلسة التي تعقد معهم عقب عيد الأضحى التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف".

وثمن الخولى جهود اللاعبين المطالين بتعديل عقودهم مع الفريق هذا الموسم،وامتثالهم لتقديم دورهم الكروى مع المصري بمنتهى الاحترافية، بعيدا عن الزج بمطالبهم وربطه بمطالبهم المادية.

وتقرر مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 32 ببطولة الدوري الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 9 مساءاً علي استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في الدوري العام.