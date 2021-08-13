شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي غدا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية للكشف عن كورونا التى خضع لها الفريق أمس. وأكد أسامة أنه اطمأن على سلامة الجميع، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، استعدادا للمباريات المقبلة، فى ظل السياسة المتبعة للاطمئنان على جميع أفراد الفريق بشكل دوري.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق ظهر اليوم، الجمعة، بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الدراويش غدا السبت فى السابعة مساءً فى الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

من ناحية أخرى، أوقعت قرعة الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2021 – 2022 والمقامة حاليا فى القاهرة، فريق توسكر الكيني في مواجهة سولار الجيبوتي، على أن يلعب الفائز بينهما مع الزمالك في دور الـ32 من البطولة.

وتقام حاليا القرعة بدون أى حضور سواء لممثلي الأندية المشاركة أو الإعلام، وفقا للإجراءات الإحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهناك 10 فرق لن تخوض غمار الدور التمهيدى وهى الأهلي و الزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد و الرجاء من المغرب، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني بجانب سيمبا التنزاني.

وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الأخيرة للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالى، على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما توج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائرى.

ويمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا فى موسمه الجديد 2021 - 2022 فريقى الأهلى والزمالك، بينما يشارك فريقى المصرى وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية.

وأعلن الكاف أنه سيسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيفه بإشراك فريقين في مسابقتيه المخصصتين للأندية، بينما تشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد في كل مسابقة.

وتشمل قائمة الاتحادات التي من المقرر أن تمثل بفريقين في بطولتي الكاف كلا من جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا.