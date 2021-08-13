شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التنس يواجه موزمبيق على بطاقة التأهل للمباراة الفاصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب فراعنة التنس الأول للرجال منتخب موزمبيق غدا السبت، فى ختام منافسات المجموعة الأفريقية الثالثة لكأس ديفيز والمقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة 7 منتخبات افريقية .

وتصدر المنتخب الوطنى المكون من اللاعبين محمد صفوت وعمرو عسراوى وادهم جابر وشريف مخلوف وتحت قيادة عضو مجلس ادارة اتحاد التنس والمشرف على الفريق فى البطولة حسن العروسى، المجموعة الاولى بجدارة بعد الفوز فى مباراتين على بنين ثم الجزائر ولم يخسر خلالهما سوى مباراة وحيدة وهى الزوجى أمام بنين ، بينما جاء منتخب موزمبيق ثانيا فى المجموعة الثانية خلف المنتخب الكينى الذى احتل المركز الاول وسيواجه نظيره بنين غداً .

ويتأهل إلي المجموعة الثانية العالمية بعد خوض مباراة فاصلة أخيرة ، من خلال قرعة تجرى فيما بعد بين المنتخبات المؤهلة من المجموعة الثالثة فى كل قارة من قارات اوربا واسيا والأمريكتين وهى المرحلة الاخيرة قبل التأهل رسمياً الى المجموعة الثانية العالمية .

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على الجزائر بنتيجة 3/ صفر أثر فوز كل من عمرو عسراوى ومحمد صفوت بمباراتى الفردى ثم الثنائى ادهم جابر وشريف مخلوف بمباراة الزوجى .