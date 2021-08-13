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الامارات | نجم الزمالك يساند هداف الأهلي ويوجه له رسالة مؤثرة

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متابعة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نجم الزمالك الأسبق، الإعلامي خالد الغندور، رسالة تعاطف ومساندة إلى مهاجم الأهلي وهداف محمد شريف الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالدوري المصري، سيغيب على إثرها نحو 10 أيام.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:«الف سلامة لمحمد الشريف و اتمني يكون جاهز لمباريات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم مع انجولا و الجابون عشان هو لاعب مهم جدا في النواحي الهجومية مع مصطفي محمد».

وأضاف: «ان شاء الله يرجع سريعا لمباريات الاهلي، ونحن نتمني الفوز بالدوري في ظل منافسة قوية بين الزمالك و الاهلي لصالح الكرة المصرية».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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