خبر سار لعشاق الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موافقتها على بث بعض مباريات البطولة بصورة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقع "يوتيوب".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة لأي من الشبكات في المنطقة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الرابطة تسعى على مدى عدة أشهر لإبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي الأول في المواسم الثلاثة المقبلة في المنطقة التي تضم عدة دول من بينها مصر والمغرب ودول الخليج.

وقالت الرابطة في بيان لها إنها "قررت المضي قدما في إنشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة يوتيوب".

وأضافت الرابطة في بيانها: "ستبث القناة خمس مباريات في كل جولة من جولات الدوري وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة".

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر "يوتيوب" لمدة عام، وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.