شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن المباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية، موضحاً أن اللاعب سيحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلي التدريبات الجماعية. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
محمد شريف غادر مباراة الإسماعيلي الأخيرة وأجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إنبي فى التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي والسلام فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.