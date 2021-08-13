شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية، موضحاً أن اللاعب سيحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلي التدريبات الجماعية. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

محمد شريف غادر مباراة الإسماعيلي الأخيرة وأجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إنبي فى التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي والسلام فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.