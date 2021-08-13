شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القوصي: مستوى المنتخبات الأفريقية تأثر سلبا بجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد القوصى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة ومدير البطولة الأفريقية للناشئين تحت 16 سنة، عن المستويات الفنية للمنتخبات المشاركة فى بطولتى الناشئين والناشئات خاصة بعد النتائج الكبيرة التى حققتها بعض المنتخبات. وقال مدير البطولة فى تصريحات صحفية، "المنتخبات الأفريقية تأثرت بشكل كبير من جراء جائحة كورونا على مدار السنوات السابقة، خاصة من الناحية الاقتصادية، وأثر ذلك على استعدادات الفرق، وهو ما أسفر عن مستوى ضعيف عدد من المنتخبات المشاركة فى البطولة " .

وأبدى عضو مجلس الإدارة ارتياحه للمستوى الفنى لمنتخبى الناشئين والناشئات، خاصة بعد التأهل الى دور قبل النهائى والاقتراب من حجز بطاقتى التأهل الى كأس العالم والمنافسة على لقب البطولة الافريقية "

وكشف خالد القوصى موقف رباعى منتخب كوت ديفوار المصاب بفيروس كورونا، قائلا، "تم عمل مسحة طبية للاعبين أمس داخل الحجر الصحى بأحد المستشفيات وجاءت إيجابية، ولكن تقرر خروج اللاعبين غدا بسبب عدم وجود أعراض ولكن غير مسموح لهم بالانضمام لبعثة المنتخب أو المشاركة خلال مباريات البطولة " .

وتقام غدا مواجهات الدور قبل النهائى من البطولة حيث يلتقى منتخب مصر الناشئات مع أوغندا، بينما يواجه منتخب مالى نظيره الجزائر .

وفى بطولة الناشئين يواجه منتخبنا نظيرة الجزائرى، ويلتقى منتخب مالى مع تشاد .

وتستضيف مصر البطولة الإفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات والمؤهلة لكأس العالم دون ١٨ عاما، وذلك بعد اعتذار مالى عن تنظيم البطولة لاسباب أمنية.

وتضم البطولة الإفريقية للناشئين سبعة منتخبات هم "الجزائر، الجابون، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار ومالى الى جانب المنتخب المصرى، فيما يشارك فى بطولة الناشئات منتخبات " الجزائر، الجابون، أوغندا، مالي، تشاد، ومنتخب مصر".