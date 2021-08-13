شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعماله: الشناوى تلقى عرضين من إسبانيا وإيطاليا والأهلى لن يقف فى طريقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن اللاعب يمتلك عرضاً إسبانيا وآخر إيطاليا، مؤكداً أن القلعة الحمراء لن تقف أمام مصلحة الحارس المتألق. وقال حازم الحديدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "ليس صحيحاً أن ناديي الهلال والنصر السعوديان تقدما بعرض للشناوى، فهى مجرد عروض شفهية من بعض الوسطاء لم ترتق للصيغة الرسمية، فالعروض الخليجية وعلى رأسها السعودية ليست مرفوضة من حارس الأهلى".

وأضاف حازم الحديدى، "الشناوى يمتلك عرضا إسبانيا وآخر إيطاليا، والأهلى اعتاد ألا يقف فى طريق مصلحة نجومه، وهذه ضريبة الأندية الكبرى فهى ترحب برحيل النجوم طالما تلقت عرضا مناسبا وطالما توافر البديل المناسب، سواء داخل النادى أو حتى التفكير فى التعاقد مع حارس جديد".



الشناوى مع وكيل أعماله

وتابع وكيل أعمال الشناوى "حارس الأهلى يرفض التحدث فى أية عروض احترافية بالوقت الحالى لرغبته فى التركيز مع فريقه لاسيما فى ظل تبقى 5 مباريات حاسمة فى مشوار الفريق بالدوري".

وأضاف الحديدى، "الشناوى لن يتخذ أى قرار سوى بالاتفاق مع الأهلى فى ظل العلاقة القوية التى تجمع الحارس مع القلعة الحمراء".

وبدأ الشناوى رحلته مع الساحرة المستديرة فى صفوف القلعة الحمراء لمدة ثمانية أعوام ثم لعب لأندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجت قبل أن يعود مجدداً لملعب مختار التتش.

وعاد الشناوى للأهلي، وكان مصنفًا كحارس ثالث، بعد شريف إكرامى وأحمد عادل عبد المنعم، لكنه اجتهد وثابر حتى بات الحارس الأول للقلعة الحمراء، فهو المقاتل الذى لم يعرف طريق اليأس، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء ما يقرب من موسم ونصف.

حمى محمد الشاناوى عرين الأهلي، ومن خلال تألقه رفقة المارد الأحمر فتحت له أبواب حراسة مرمى المنتخب الوطنى الأول، فكان عند حسن ظن الجميع، فشارك فى كأس العالم 2018 بروسيا الأخير، وقدم أداءً مميزًا للغاية، بالإضافة إلى الطفرة الهائلة فى مستواه رفقة الأهلي.

تألق الشناوى فى كأس العالم، واستطاع أن يحصد لقب رجل المباراة خلال اللقاء الافتتاحى للفراعنة أمام أوروجواي، بعدما تصدى للعديد من الكرات الصعبة، فكانت نقطة تحول كبيرة فى مسيرة الشناوي.

ظل محمد الشناوى مهيمنًا على حراسة مرمى الأهلى والمنتخب الوطني، وكان من أعمدة الفراعنة فى بطولة أمم إفريقيا 2019، فقدم أداءً بطوليا، فكان الحارس الأفضل فى دور المجموعات.

ورغم خروج منتخب مصر من دور الـ 16 بأمم إفريقيا، لكن الشناوى لم توجه له أصابع النقد، نظرًا لمستواه الكبير، وإنقاذاته المتميزة التى كانت سببا فى خروج مباراة دور الـ 16 بهدف دون رد.

ويعد محمد الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى مرتين على التوالى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

وتعد الطفرة الأكبر فى مسيرة محمد الشناوى هو تدريبه مع مدرب الحراس الإيطالى ميشيل يانكون، الذى كان له بصمة واضحة على أدائه، فتطور بشكل مذهل للغاية، وأصبح متكاملا، ليصبح سدًا جديدًا للأهلى ومنتخب مصر.

وتوج الشناوى مع الاهلى بخمسة القاب للدورى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدورى الابطال الافريقى ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ويعد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى هو أغلى لاعب فى صفوف القلعة الحمراء، خاصة أن قيمته التسويقية تقدر بـ 2 مليون و500 ألف يورو، متفوقاً على زملائه بالأهلى.