شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستقر على مواصلة استبعاد ثلاثى الإسماعيلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر ايهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، على مواصلة استبعاد الثلاثى "محمد هاشم وأرى بابل ونادر رمضان"، لاعبى الفريق، من مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، بسبب توقيعهم لأندية أخرى وخروجهم من حسابات الجهاز الفنى للدراويش.

وكان إيهاب جلال قد قرر تجميد لاعبه نادر رمضان لاعب خط وسط الدراويش وخوضه تدريبات منفردة مع الثنائى محمد هاشم والأنجولى أرى بابل، بعد تفاوض اللاعب مع بعض الأندية بداعى انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، رغم قيام اللجنة الفنية للدارويش بمفاتحته فى تمديد تعاقده بعد عدم توثيق العقود التى وقعها فى بداية الموسم الجارى.

فيما كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى سبب استبعاد محمد هاشم مدافع الفريق من مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 وكذلك مواجهة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1 ، حيث قرر إيهاب جلال استبعاد اللاعب بعد علمه بتوقيعه للاتحاد السكندري في ظل انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، وتألق محمد هاشم فى صفوف القلعة الصفراء هذا الموسم وبات من أهم اللاعبين فى التشكيلة الأساسية للإسماعيلى، لاسيما منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش والذى أوصى بضرورة تمديد تعاقد اللاعب الذى رحب بالاستمرار مع الاسماعيلى في البداية قبل أن يفضل عرض زعيم الثغر بعد تأخر اللجنة الفنية في حسم ملف تمديد تعاقده.

فيما وقع الأنجولى أرى بابل لاعب النادى الإسماعيلى على عقود مبدئية للانضمام لصفوف الاتحاد السكندرى بداية من الموسم الجديد بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للدراويش، واستقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، على رحيل الأنجولى أرى بابل لاعب الدراويش فى نهاية الموسم الحالى لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله فى إثبات جدارته مع القلعة الصفراء فى الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلى بشكل أساسى فى أكثر من مباراة، وتعاقد الإسماعيلى مع أرى بابل فى بداية الموسم الجارى قادماً من التعاون السعودى.