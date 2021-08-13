شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرحب برحيل ظهير الأهلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعدم حاجة الفريق لجهوده.

ولا يشارك بيكهام مع الأهلى الفترة الماضية إلا على فترات مُتباعدة بسبب تراجع مستواه وعدم نجاحه فى استغلال الفرص التى سنحت له طوال الفترة الماضية.

وتلقى بيكهام عدة عروض محلية الفترة الأخيرة، أبرزها من دجلة وغيره من الأندية التى أبدت رغبتها فى ضم ظهير أيمن الأهلى، ومن المقرر أن يتم حسم مصير بيكهام بنهاية الموسم الجارى بشكل حاسم خاصة وأن الجهاز الفنى يعتمد على محمد هانى وأكرم توفيق فى الجبهة اليُمنى.

من ناحية أخرى، كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن اللاعب يمتلك عرضاً إسبانيا وآخر إيطاليا، مؤكداً أن القلعة الحمراء لن تقف أمام مصلحة الحارس المتألق. وقال حازم الحديدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "ليس صحيحاً أن ناديى الهلال والنصر السعوديان تقدما بعرض للشناوى، فهى مجرد عروض شفهية من بعض الوسطاء لم ترتق للصيغة الرسمية، فالعروض الخليجية وعلى رأسها السعودية ليست مرفوضة من حارس الأهلى".

وأضاف حازم الحديدى، "الشناوى يمتلك عرضا إسبانيا وآخر إيطاليا، والأهلى اعتاد ألا يقف فى طريق مصلحة نجومه، وهذه ضريبة الأندية الكبرى فهى ترحب برحيل النجوم طالما تلقت عرضا مناسبا وطالما توافر البديل المناسب، سواء داخل النادى أو حتى التفكير فى التعاقد مع حارس جديد".

وتابع وكيل أعمال الشناوى "حارس الأهلى يرفض التحدث فى أية عروض احترافية بالوقت الحالى لرغبته فى التركيز مع فريقه لاسيما فى ظل تبقى 5 مباريات حاسمة فى مشوار الفريق بالدوري".

وأضاف الحديدى، "الشناوى لن يتخذ أى قرار سوى بالاتفاق مع الأهلى فى ظل العلاقة القوية التى تجمع الحارس مع القلعة الحمراء"