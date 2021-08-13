شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندري بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

2_ يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

3_يدخل غزلان دجلة مباراة الليلة بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى مكون من :"أمين عمر، ويعاونه كل من أحمد التلاوي وصالح محمد عفيفي وهيثم شريف، ومحمد الصباحي حكمًا لتقنية الفيديو ومصطفى محمد مساعد حكم الفيديو".

5_وادى دجلة والاتحاد السكندرى تقابلا في 17 مباراة سابقة بواقع 16 مباراة بالدوري ولقاء بكأس مصر كانت الغلبة خلالهم لفريق دجلة ، حيث حقق الفوز في 9 مباريات مقابل ثلاثة انتصارات فقط للاتحاد ، وحسم التعادل السلبي نتيجة 4 مباريات أخرى بينهما بالمسابقة.

6_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين وادى دجلة والاتحاد بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 25 فبراير 2021 بالجولة 13 للمسابقة على ستاد الاسكندرية ، سجل هدفى زعيم الثغر فوزى الحناوى وإيمانويل اكوى وسجل هدف دجلة محمد هلال من ركلة جزاء.

7_ وجمع دجلة والاتحاد السكندرى مواجهة أخرى بكأس مصر فى 15 ابريل 2021 بدور الستة عشر للبطولة وفاز دجلة بهدف دون رد سجله محمد هلال على ستاد السويس.