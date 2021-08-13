شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ‎فراعنة التنس يصعد للدور الثاني فى كأس ديفيز بعد الفوز على الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد المنتخب الوطنى الأول للتنس للرجال للدور الثانى والأخير فى منافسات المجموعة الأفريقية الثالثة لكأس ديفيز، بعد فوزه بالمباراة الثانية على نظيره الجزائر وتقدمه 2/0 بالمجموعة الأولى للبطولة.

وباتت المباراة الثالثة والأخيرة أمام الجزائر فى ختام الدور الاول وهى مواجهة الزوجى مجرد تحصيل حاصل فقط يخوضها الثنائى ادهم جابر وشريف مخلوف من اجل اكتساب الخبرات لاسيما وانها المشاركة الاولى لهما فى منافسات كأس ديفيز .

ونجح محمد صفوت فى الفوز بمباراة الفردى الثانية على الجزائرى نظيم محلوف 2/ صفر بنتيجة 6/3 و6/3 لتحصل مصر على بطاقة التأهل رسميا وتنتظر الفائز من مواجهة رواندا مع موزمبيق اللذين يلعبا بالمجموعة الثانية لتحديد صاحب المركز الثانى فيما يلعب منتخب بنين ثانى مجموعتنا مع متصدر المجموعة الثانية غدا السبت ايضا وهو منتخب كينيا ويصعد الفائزان فى المباراتين غدا الى المجموعة الافرواوربية الثانية بالموسم الجديد .

فى الوقت نفسه يلعب المنتخب الجزائرى مباراة الهبوط الى المجموعة الافريقية الرابعة حيث يلاقى ثالث المجموعة الثانية غدا السبت وسيكون الخاسر من منتخبى رواندا او موزمبيق بينما تأكد هبوط منتخب غانا بعد احتلاله المركز الرابع فى المجموعة الثانية وينتظر الفريق الثانى الذى سيهبط معه غدا .‎