شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للمغربى بدر بانون مدافع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت سلبية مسحة كورونا التى خضع لها المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، والذى غاب عن مواجهة سيراميكا السبت الماضى، والذى انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، وكذلك لقاء الإسماعيلى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويختتم الأهلى استعداداته الليلة لمواجهة إنبى والمقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.

وخضع بدر بانون مدافع النادى الأهلى لمسحة جديدة أمس، الخميس، من أجل معرفة موقفه من التماثل للشفاء من فيروس كورونا، الذى أصيب به مؤخراً.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن المسحة الطبية التى أجراها بدر بانون مساء الأحد، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية قبل أن تتحول لسلبية حالياً.

وغاب بانون عن تدريبات الأهلى بعد شكوى من ارتفاع فى درجة الحرارة، وأجرى مسحة طبية أولى جاءت نتيجتها إيجابية، وخضع لمسحة طبية ثانية جاءت نتيجتها أيضًا إيجابية، ويخضع اللاعب للبروتوكول العلاجى والعزل المنزلي.

ويختتم الأهلى الليلة استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى.