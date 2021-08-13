شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 13 أغسطس 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، أشرف بن شرقي يغيب عن مران الزمالك بإذن من كارتيرون، ومحمد شريف خارج حسابات الأهلى أمام إنبى والطلائع بسبب الإصابة.

أشرف بن شرقي يغيب عن مران الزمالك بإذن من كارتيرون

حصل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران المستبعدين من لقاء الإسماعيلي والذى أقيم اليوم، الجمعة، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

محمد شريف خارج حسابات الأهلى أمام إنبى والطلائع بسبب الإصابة

خرج محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، من حسابات الجهاز الفنى للمارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بشكل مبدئى فى مباراة إنبى المقرر لها غداً السبت ومباراة الطلائع المقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية الذى تعرض له فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

موسيمانى يحدد مهاجم الأهلى الأساسى بعد إصابة محمد شريف

يُفضّل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق بشكل أساسي خلال الفترة التى سيغيب خلالها محمد شريف للإصابة.

وكيل أعماله: الشناوى تلقى عرضين من إسبانيا وإيطاليا والأهلى لن يقف فى طريقه

كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن اللاعب يمتلك عرضاً إسبانيا وآخر إيطاليا، مؤكداً أن القلعة الحمراء لن تقف أمام مصلحة الحارس المتألق. وقال حازم الحديدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "ليس صحيحاً أن ناديي الهلال والنصر السعوديان تقدما بعرض للشناوى، فهى مجرد عروض شفهية من بعض الوسطاء لم ترتق للصيغة الرسمية، فالعروض الخليجية وعلى رأسها السعودية ليست مرفوضة من حارس الأهلى".

إيهاب جلال يمنح الإسماعيلى مهلة أخيرة لتمديد العقد قبل مناقشة عرض بيراميدز

منح إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، مسئولى ناديه مهلة أخيرة للموافقة على طلباته لتمديد تعاقده قبل مناقشة العرض الذى تلقاه من مسئولى بيراميدز لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب النادى السماوى فى الحصول على خدمات جلال لقيادة بيراميدز فنياً بالموسم الجديد فى ظل عدم القناعة بمسيرة اليونانى جونيس المدير الفنى الحالى للفريق الذى تولى المسئولية منذ فترة قليلة.

كاف يعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى بالكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعفاء النادى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى الأول للنسخة التاسعة عشرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على أن يشارك من الدور التمهيدى الثانى مباشرة.

الأهلى يستقر على استبعاد بدر بانون من مواجهة إنبى فى الدورى

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على استبعاد المغربى بدر بانون مدافع فريقه من مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ويأتى هذا القرار من جهاز الأهلى حتى فى حال ثبوت سلبية مسحة كورونا التى خضع لها النجم المغربى لاسيما أن بانون لم يتدرب مع الفريق طوال أسبوع كامل منذ إصابته بالفيروس اللعين، وبالتالى تغيب جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة الفريق البترولى.