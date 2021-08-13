شكرا لقرائتكم خبر عن "الرد فى الملعب".. إيهاب جلال يطالب نجوم الإسماعيلى بتكذيب شائعات التفويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، جلسة مع لاعبيه على هامش مران الأمس عقب التعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق بالدوري، طالبهم خلالها ببذل أقصى جهد خلال مواجهة الزمالك المقبلة للرد على شائعات التفويت التى تحاصر الدراويش فى مباراتهم بكلاسيكو أولاد العم، وتحدث جلال مع اللاعبين عن أهمية الرد فى أرض الملعب على هذه الشائعات لإيصال رسالة لجماهير الكرة المصرية بأن الإسماعيلى كبير ولا يفرق معه ألوان القمصان التى يواجهها، لاسيما أن هدفه هو الفوز بكل اللقاءات القادمة لإنهاء الموسم فى مركز يليق بإمكانيات الدراويش.

ويضع إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، اليوم الجمعة، الرتوش النهائية على خطة مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد، الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة أولاد العم.

ويتطلع إيهاب جلال لإيقاف سلسلة انتصارات الزمالك على غرار تعادله مع الأهلى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة، ويستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للفريق فى مباراة الزمالك بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مباراة الاهلى بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز بينما يفقد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة الزمالك بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ويملك 9 لاعبين فى الاسماعيلى انذارين قبل مواجهة الزمالك وهم: "عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

بينما يتواجد فى صفوف الإسماعيلى 9 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم "أحمد مدبولى ومحمد عادل وعبد الله جمعة وبينسون شيلونجو ومحمد صادق ومدحت فقوسه وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى".