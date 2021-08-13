شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إسلام سرى: سنشكو المصرى البورسعيدى ونطلب إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد وجدى وكيل أعمال إسلام سرى، لاعب القناة الحالى والمصرى البورسعيدى السابق، أن لاعبه سيقدم شكوى باتحاد الكرة مطلع الأسبوع المقبل ضد المصرى البورسعيدى، يطالب فيها بإيقاف القيد للفريق بسبب المستحقات المتأخرة للاعب. وقال أحمد وجدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "سوف نتوجه مع بداية الأسبوع المقبل لمقر اتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد المصرى البورسعيدى نطالب فيها بإيقاف القيد للنادى المصرى بسبب عدم تسديد مستحقات إسلام سرى".

وأضاف أحمد وجدى، "إسلام سرى لديه مستحقات متأخرة لدى المصرى البورسعيدى منذ موسم 2018 واتحاد الكرة قام بالتحقيق فى الأمر أكثر من مرة ولكن لم تنته الأزمة، ونحن بصدد تقديم شكوى جديدة لحسم هذا الملف بعد فشل الحلول الودية لإنهاء الازمة ".

وكان المصري قد تعاقد مع إسلام سرى على سبيل الاعارة من سموحة موسم 2017 -2018 لمدة ستة أشهر وتقاضى 50% من قيمة الصفقة ولم يحصل على الـ 50 % الأخرى.

وقرر ‏الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إعفاء ‎المصري البورسعيدي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول للنسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم ، على أن يشارك من الدور التمهيدي الثاني مباشرة.

وتجرى اليوم الجمعة مراسم سحب قرعة الدور التمهيدى لبطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2021 – 2022، والتى ستقام فى القاهرة، بدون أى حضور سواء لممثلي الأندية المشاركة أو الإعلام، وفقا للإجراءات الإحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.