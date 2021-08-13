شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل لنصف نهائى بطولة إسبانيا الدولية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية ميار شريف للدور نصف النهائى ببطولة إسبانيا الدولية للتنس، عقب فوزها على اللاعبه الروسية أوكسانا سيليخمنتيفا فى مباراة دور ربع النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وجاءت نتيجة المجموعات كالتالى: 3/6 ، 6/4 ، 6/3.

وأعربت نجمة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها الكبيرة وفخرها بأنها أول مصرية تدخل نادى الـ100 لكبار لاعبى التنس فى العالم، مؤكدة أنها خطوة فى مشوار جميل تحقق لها، متمنية أن تظل تفيد الرياضة المصرية وبلدها مصر.

وحققت ميار شريف إنجازاً فريداً عقب وصولها لنهائي بطولة وينرز خلال الأيام الماضية، حيث تعتبر ميار أول لاعبة فى تاريخ التنس المصرى تصل لاعبة لنهائى مباراة سيدات فى بطولة من بطولات رابطة محترفات التنس، لتصبح ميار شريف ضمن أفضل 100 لاعبة فى العالم، لتحقق إنجازًا تاريخيًّا للرياضة المصرية فى عالم التنس.

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًّا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك فى المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار. وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجى فى مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.