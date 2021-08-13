شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى الورقة الرابحة للإسماعيلى أمام الزمالك فى كلاسيكو أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، على لاعبه المتألق أحمد مدبولى لترجيح كفة الدراويش فى مباراته المرتقبة أمام الزمالك المقرر لها السابعة مساء، السبت، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، ويعد الهدف الذى صنعه أحمد مدبولى لفخر الدين بن يوسف فى شباك الأهلى خلال مسابقة الدورى العام هو الأفضل له فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

كما يعد هذا الموسم هو الأكثر لصناعة الأهداف لمدبولى خلال مشواره مع أندية الإسماعيلى والزمالك والنصر للتعدين بالرغم من عدم تسجيله أى هدف وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

* موسم 2020 / 2021 مع الإسماعيلى ”حتى الآن” لعب 23 مباراة بواقع 1384 دقيقة، صنع 6 أهداف

* موسم 2019 / 2020 مع الإسماعيلى، لعب 24 مباراة بواقع 1292 دقيقة، صنع 5 أهداف

* موسم 2017 / 2018 مع الزمالك، لعب 26 مباراة بواقع 1346 دقيقة، صنع 4 أهداف

* موسم 2016 / 2017 مع النصر للتعدين، لعب 28 مباراة بواقع 1548 دقيقة، صنع هدفًا

* موسم 2018 / 2019 مع الزمالك، لعب مباراة بواقع 25 دقيقة، لم يصنع أى أهدافًا.

ويضع إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، اليوم الجمعة، الرتوش النهائية على خطة مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الاخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة أولاد العم.

ويتطلع إيهاب جلال لإيقاف سلسلة انتصارات الزمالك على غرار تعادله مع الاهلى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة ، و يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للفريق فى مباراة الزمالك بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مباراة الاهلى بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز بينما يفقد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة الزمالك بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ويملك 9 لاعبين فى الاسماعيلى انذارين قبل مواجهة الزمالك وهم :"عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

بينما يتواجد فى صفوف الإسماعيلى 9 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم "أحمد مدبولى ومحمد عادل وعبد الله جمعة وبينسون شيلونجو ومحمد صادق ومدحت فقوسه وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى".