أحمد عبد الرازق يعتذر عن تدريب الإمارات والسعودية ويجدد لمنتخب الشاطئية الكويتى

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القاهرة - سامية سيد - اعتذر أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية السابق والحالى لمنتخب الكويت، عن تدريب منتخبي الإمارات والسعودية وجدد عبد الرازق مع منتخب الكويت لكرة القدم الشاطئية.

وفضل أحمد عبد الرازق الاستمرار مع منتخب الكويت نظرا لتوفير الجو الملائم الذي يساعد على تحقيق نتائج جيدة، خاصة بعد تكوين منتخب جديد من اللاعبين الصغار والجيدين.

يذكر أن أحمد عبد الرازق حصل على دورة رخصة التدريب المستوي الأول من الاتحاد الأسيوي، وتم ترشيحه من قبل الاتحاد الأسيوي لدورة المحاضرين في إيران، وكان عبد الرازق مدربا لمنتخب مصر ووصل مع فراعنة الشاطئية في تصنيف الفيفا إلى المركز الخامس علي مستوي العالم.