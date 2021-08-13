شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرازق يعتذر عن تدريب الإمارات والسعودية ويجدد لمنتخب الشاطئية الكويتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتذر أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية السابق والحالى لمنتخب الكويت، عن تدريب منتخبي الإمارات والسعودية وجدد عبد الرازق مع منتخب الكويت لكرة القدم الشاطئية.
وفضل أحمد عبد الرازق الاستمرار مع منتخب الكويت نظرا لتوفير الجو الملائم الذي يساعد على تحقيق نتائج جيدة، خاصة بعد تكوين منتخب جديد من اللاعبين الصغار والجيدين.
يذكر أن أحمد عبد الرازق حصل على دورة رخصة التدريب المستوي الأول من الاتحاد الأسيوي، وتم ترشيحه من قبل الاتحاد الأسيوي لدورة المحاضرين في إيران، وكان عبد الرازق مدربا لمنتخب مصر ووصل مع فراعنة الشاطئية في تصنيف الفيفا إلى المركز الخامس علي مستوي العالم.
من ناحية أخرى، أكد عبد الواحد السيد مدير منتخب مصر للكرة الشاطئية، أن سبب خروج المنتخب من بطولة افريقيا بالسنغال عدم الاستعدادا الجيد للبطولة.وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة، أن المنتخب تم حله وتسريحه في ديسمبر الماضي من قبل اتحاد الكرة ، ثم عاد مرة اخرى في رمضان الماضي وذلك أدى الى تشتيت تركيز لللاعبين خلال الفترة الماضية.
وتابع أنه يعمل في المنتخب بشكل تطوعي ولا يتقاضى أجرا على عمله معهم نافيا ما تردد خلال الفترة الماضية بعكس ذلك.
وأضاف أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة استعدت بشكل جيد خلال الفترة الماضية من خلال اقامة معسكرات طويلة او مباريات ودية على اعلى مستوى.
وأردف ان المنتخب الوطني لم يخض أي مباريات ودية سوى امام السعودية في ديسمبر الماضي، فكل هذه الاسباب تسبب في الخروج من البطولة مبكرا.