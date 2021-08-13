شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تكشف عن الزي الرسمى للبعثة المشاركة في طوكيو 2020 .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب مؤتمر صحفيا في السادسة من مساء غدا السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للإعلان عن الزي الرسمي الخاصة ببثعة مصر المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020 وللحديث عن أخر استعدادات اللاعبين الذين سيشاركون في بارالمبياد طوكيو 2020 قبل مغادرتهم القاهرة السبت المقبل للمشاركة في الدورة من أجل مواصلة تألق المصريين في الدورة البارالمبية بعد تحقيقهم العديد من الإنجازات في الدورات الأخيرة.

يحضر المؤتمر اللاعبين المؤهلين للمشاركة في بارلمبياد طوكيو 2002 وأيضا أعضاء اللجنة البارالمبية تتقدمهم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة وإيهاب حسانين نائب رئيس اللجنة ورامي عبد الحميد أمين صندوق اللجنة وأعضاء المجلس إبراهيم أمين وأشرف العجيلى والدكتور سامح سالم ومحمد يحيى.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين .