شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته حول إصابة محمد شريف وفترة غيابه عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت إصابة محمد شريف، مهاجم الأهلي، الأخيرة حالة من القلق والترقب بين جماهير الفريق لما يمثله اللاعب من قوة هجومية كبيرة للفريق، ظهرت بوضوح فى اعتلائه صدارة هدافي الدوري هذا الموسم، خاصة أن المباريات الحالية حاسمة ومهمة للغاية.

ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل إصابة محمد شريف وفترة غيابه عن الأهلي المقبلة وإلى التفاصيل:

س: متى تعرض محمد شريف للإصابة؟

ج: أُصيب محمد شريف فى مباراة الأهلي والإسماعيلي الأربعاء، باستاد الإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

س: ما هو تشخيص إصابة محمد شريف مع الأهلي؟

ج: شد فى العضلة الخلفية.

س: ما هى مدة غياب محمد شريف عن الملاعب؟

ج:حسب التقارير الطبية والفحوصات تتراوح مدة غياب محمد شريف عن التدريبات الجماعية والمباريات بين أسبوع إلى 10 أيام، ما يعني غيابه عن مباراتي إنبي وطلائع الجيش.

س: ما هو عدد أهداف محمد شريف هذا الموسم؟

ج: محمد شريف أحكم قبضته على قمة هدافى مسابقة الدوري للموسم الحالي بعدما رفع رصيده من الأهداف للرقم 19، بجانب اقترابه من تحطيم الرقم القياسى للأكثر تسجيلا فى الأهلى خلال موسم واحد برصيد 23 هدفا موسم 1974-75.

ويتواجد شريف في المركز الثالث لقائمة الأكثر تهديفا للأهلى في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهدافا في موسم واحد بالدورى.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، وبات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم طه اسماعيل نجم الاهلى الاسبق حين سجل 20 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا وكذلك عادل رقم المغربى وليد ازارو مهاجم المارد الاحمر الذى توج هدافاً للدوري برصيد 18 هدفاً وكذلك عادل رقم أحمد بلال الذى سجل 19 هدفاً.