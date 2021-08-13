شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحدد مهاجم الأهلى الأساسى بعد إصابة محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُفضّل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق بشكل أساسي خلال الفترة التى سيغيب خلالها محمد شريف للإصابة.

وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلي الأساسي للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مباراة الإسماعيلي، الأربعاء، فى الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

واستقر مسويماني على الاستعانة بـ والتر بوالياً أساسياً فى التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة التى لن يشارك فيها محمد شريف.

ويستعد الأهلي لمباراة إنبي مساء غد، السبت، بالدروي المصري وهو اللقاء الذى يرغب الأهلي في استعادة ذاكرة الأنتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلي للحفاظ على حظوظه في الفوز ببطولة الدوري المصري، وإن كان ذلك يحتاج تعثر الزمالك.

وأحكم محمد شريف قبضته على قمة هدافى مسابقة الدوري للموسم الحالي بعدما رفع رصيده من الأهداف للرقم 19، بجانب اقترابه من تحطيم الرقم القياسى للأكثر تسجيلا فى الأهلى خلال موسم واحد برصيد 23 هدفا موسم 1974-75.

ويتواجد شريف في المركز الثالث لقائمة الأكثر تهديفا للأهلى في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهدافا فى موسم واحد بالدورى.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، وبات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم طه اسماعيل نجم الاهلى الاسبق حين سجل 20 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا وكذلك عادل رقم المغربى وليد ازارو مهاجم المارد الاحمر الذى توج هدافاً للدوري برصيد 18 هدفاً وكذلك عادل رقم أحمد بلال الذى سجل 19 هدفاً.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 46 مباراة، من بينها 29 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 26 هدفا، بواقع 19 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.