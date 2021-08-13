باريس سان جيرمان: جاهزون لأي قواعد جديدة لأننا الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن ثقته في قدرته على الامتثال لأي قواعد مالية يضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وسط تقارير تفيد بأن الاتحاد سيقترح وضع حد للرواتب.

وأثار تعاقد النادي الفرنسي مع ليونيل ميسي مؤخرا مناقشات بشأن قيمة الإنفاق الكبير على اللعبة، ولكن باريس سان جيرمان يثق في أن جميع التعاقدات، بما في ذلك التعاقد مع ميسي، ستجلب لهم الأموال، في نهاية المطاف، ويمكن للنادي البقاء ضمن حدود الإنفاق.

وذكرت صحيفة "تايمز" إن يويفا يقترح وضع حد لرواتب اللاعبين بنسبة 70 في المئة من إيرادات النادي وفرض ضريبة رفاهية على أي زيادة في الإنفاق.

ومن شأن هذه القاعدة إعطاء مساحة أكبر للمالكين للإنفاق في استثمارات اللاعبين علاوة على الإيرادات الحالية، على الأقل في المدى القصير، بشرط أن يكونوا مستعدين أيضا لدفع ضريبة الرفاهية.

ولكن، باريس سان جيرمان يثق في أن أيا كان ما سيتم الاتفاق عليه، فإنه سيدعمه، وسيكون قادرا على الامتثال له، بفضل عملياته التجارية.

وقال مصدر مقرب من النادي لوكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" :" أي قواعد سيتم وضعها، سيكون باريس سان جيرمان في مقدمة الممتثلين لها".

وأضاف :" لدينا أفضل وحدة تجارية في أي ناد لكرة القدم. أيا كانت المحاذير الموضوعة، سنحقق أقصى استفادة منها لأن بإمكاننا أن نحقق أرباحا أكثر من أي ناد آخر. هذا ما كنا نستثمر فيه".

وأكد :"إذا لم يكن لدينا إيرادات من بيع اللاعبين، سيكون لديك رخصة هائلة للامتثال للقواعد وجني الأموال".

وأردف :"ميسي سيجلب لنا المال، وللحقيقة سيساعدنا في قواعد اللعب المالي النظيف".

وقال ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا، في وقت سابق إن هناك حاجة لـ"التأقلم والتحديثات" في قواعد اللعب المالي النظيف الحالية، والتي تسعى إلى منع الأندية من الإنفاق بشكل أكبر من إيراداتهم.

وتحدث تقرير قياس الأداء التابع ليويفا، والذي نشر في مايو الماضي عن الحاجة لخفض الرواتب وقيمة الانتقالات لمستويات مقبولة.

وستناقش الأندية المقترحات خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية (ايكا) الشهر المقبل. وبعدها بأسبوع، يومي 9 و10 سبتمبر المقبل، ستجمع اتفاقية يويفا، الأندية والاتحادات والروابط ومجموعات الجماهير، للدخول في مناقشات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا التي تؤثر على اللعبة، كما سيتم مناقشة اللوائح المالية المقترحة مرة أخرى.

ويرأس ناصر الخليفي، رئيس نادي سان جيرمان، إيكا ويوجد ضمن اللجنة التنفيذية ليويفا.

وبالإضافة للتعاقد مع ميسي، كانت سياسة باريس سان جيرمان تتجه بشكل كبير لإبرام صفقات انتقال حرة للاعبين من العيار الثقيل الذين انتهت عقودهم، حيث تعاقد النادي مع جيورجينيو فاينالدوم، جيانلويجي دوناروما، وسيرخيو راموس بدون أي مقابل مادي لأنديتهم.

ومن المعروف أن فاينالدوم رفض رواتب أعلى من ناديين آخرين قبل التعاقد مع سان جيرمان. كما يعتقد النادي أن التعاقد مع اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي، من إنتر ميلان، مقابل 60 مليون جنيه استرليني (83 مليون دولار) سيأتي بثماره، بسبب جاذبيته لمتفرجين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.