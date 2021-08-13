الأهلي يستعيد ورقة غائبة قبل مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن المدافع المغربي بدر بانون أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن نتيجة مسحة بانون جاءت سلبية بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان بانون أجرى مسحتين من قبل حيث جاءت نتيجتهما إيجابية؛ ليفتقد الفريق الأحمر خدمات المدافع المغربي مؤخرًا وتحديدًا في آخر ثلاث مباريات ضد وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي.

ويستعد الفريق الأحمر حاليًا لمواجهة إنبي في لقاء مقرر إقامته مساء غدٍ السبت ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري.

ويسعى الأهلي؛ لاستعادة طريق الانتصارات والحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري من خلال الفوز على إنبي بعد التعادل في آخر جولة ضد الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك، والذي استعاد القمة من جديد بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1).