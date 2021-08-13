الأهلي والزمالك يضمنان مواجهة فريق خارج التصنيف في دور الـ32 لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم آليات قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 التي تقام اليوم في القاهرة في غياب الحضور الإعلامي والتمثيل الرسمي لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وجنب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأهلي الزمالك الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) والذي يجمع الفرق غير المصنفة.

وقال الكاف في موقعه الرسمي إن البطولة سيشارك فيها 54 ناديًا، حيث يجنب 10 منها اللعب في الدور التهميدي وهي: "الأهلي، الزمالك، الترجي، الرجاء، الوداد، مازيمبي، صنداونز، النجم الساحلي، حوريا كوناكري، وسيمبا".

ووضع الكاف الأهلي والزمالك والترجي والنجم الساحلي في وعاء واحد حسب المنطقة الجغرافية يلعب مع وعاء رقم 2 التي يضم 10 فرق تواجه بعضها البعض لتصعد لدور الـ32.

والوعاء رقم 2 يضم الأندية: "لو ميساجير (بورندي)، أرتا سولار 7 (جيبوتي)، فاسيل كيتيما (إثيوبيا)، توسكر (كينيا)، الاتحاد (ليبيا)، يونيون سبورتف (النيجر)، الجيش (رواند)، مقديشيو (الصومال)، إكسبريس (الأوغندي)، كمكم (زانزيبار)".

وتلعب الفرق السابقة مع بعضها حيث يلعب الأهلي مع الفائز مع أول مباراة، يتم سحبها فيما يلعب الزمالك مع الفائز من ثالث مباراة، والترجي مع الفائز من ثاني مباراة والنجم الساحي مع الفائز من رابع مباراة على أن يلعب المريخ والهلال السودانيان مع الفائز من القرعة التي تجرى مع الفريقين المتبقيين من الوعاء الأول والفريقين في الوعاء الثاني.