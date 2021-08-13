فى إطار دورها المجتمعى..أندية سيتى كلوب تنظم حملات تطعيم للأعضاء ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فى إطار المسئولية الوطنية والمجتمعية لسلسلة أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات الجمهورية والمملوكة لشركة استادات الوطنية للإستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، نظمت إدارة سيتى كلوب فرع طنطا حملة لتطعيم أعضاء النادى باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية.

وتتواصل حملة أندية سيتى كلوب للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث حصل أعضاء نادى سيتى كلوب بطنطا على اللقاح أمس الخميس وسط إجراءات احترازية مشددة، على أن يتم تطعيم مجموعة أخرى من الأعضاء يوم 2 سبتمبر المقبل ، وتتوالى بعد ذلك حملة التطعيم فى باقى ومختلف الفروع تدريجيا وفق خطة زمنية محددة.

وتستهدف سلسلة أندية سيتى كلوب تكوين مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة في مكان واحد بـ15 مدينة مصرية حيث تضم الأندية مراكز خدمات حكومية كالشهر العقاري والسجل المدني بجانب المطاعم والعيادات والمراكز الصحية ، بجانب أماكن ترفيهية مثل السينما والمسرح ومناطق أطفال ومكتبات ومراكز تجميل وتسوق للمرأة .

كما تضم أندية سيتى كلوب أكاديميات رياضية لتجهيز أبطال المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حيث يمنحهم سيتي كلوب الفرصة في المشاركة بالمنافسات المحلية كما تطلع لأن يكونوا نواة المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

كل ذلك يأتى فى إطار توجه شركة استادات الوطنية المالكة لأندية سيتى كلوب نحو توفير جميع الخدمات للأقاليم بمقاييس عالمية لتكون بمثابة طفرة خدمية وإنشائية من خلال سلسلة أندية عملاقة بعيدا عن العاصمة.