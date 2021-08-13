صلاح وميسي ورونالدو يغيبون عن القائمة النهائية لجوائز دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

غاب محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 / 2021.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة اسماء 12 لاعبا، بواقع ثلاثة لاعبين في كل مركز، والذين يمكن أن يفوزوا بجوائز فردية يوم 26 آأغسطس.

وحصل الـ12 لاعبا على أكثر نقاط في كل مركز عقب تصويت هيئة المحكمين. وتضم الهيئة مدربي الـ32 ناديا الذين شاركوا في دور المجموعات بالبطولة في الموسم الماضي، بالإضافة إلى 55 صحفيا يمثلون الـ55 اتحادا الأعضاء باليويفا. ولا يمكن للمدربين أن يصوتوا للاعبين من فرقهم.

ووصل ميسي إلى المركز الرابع في الاستطلاع لأفضل مهاجمين، بينما لم يتمكن صلاح ورونالدو من التواجد في المراكز العشر الأولى ليخرج الثلاثي من القائمة.

وودع ميسي ورنالدو دور الستة عشر، حيث خسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان، فيما ودع يوفنتوس البطولة أمام بورتو فيما خرج الملك المصري من دور ربع النهائي رفقة ليفربول على يد ريال مدريد.

وتضمن القائمة أربعة لاعبين من الـ12 المرشحين من تشيلسي، الذي فاز بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز على مانشستر سيتي في النهائي.

واللاعبون الأربعة هم إدواردو ميندي، وسيزار أزبيليكويتا، وأنطونيو روديجر ونجولو كانتي وجورجينيو.

ومثل مانشستر سيتي في قائمة المرشحين كل من إديرسون وروبين دياز وكيفين دي بروين. بينما ضمت القائمة لاعب واحد من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وهما تيبو كورتوا وكيليان مبابي.

ومن بين المرشحين أيضا روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وإرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، واللذين أنهيا الموسم الماضي كأفضل هدافين في البطولة بتسجيلهما عشرة أهداف.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل حارس مرمى، وأفضل مدافع، وأفضل لاعب خط وسط وأفضل مهاجم، في قرعة دور المجموعات التي تقام في إسطنبول بعد اسبوعين.