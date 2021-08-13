مشاهدة مباراة الاهلي والفيصلي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة الاهلي والفيصلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 13-8-2021.

ينقل بث المباشر مباراة الاهلي والفيصلي على قناة Ssc5 hd المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وتقام مواجهة الاهلي والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:55 بتوقيت السعودية، 19:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت جرينتش.

فاز الاهلي في 8 مباريات افتتاحية منذ بداية دوري المحترفين في 2007، وتعثر في 5 مناسبات، بتعادلين و3 هزائم، وسجل لاعبوه في الـ13 لقاء، 25 هدفًا، ودخل مرماه 8 أهداف؛ وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

وسيسعى اهلي جدة للخروج بأقل الأضرار من أمام الفيصلي اليوم، حيث يدخل المباراة دون الخماسي الأجنبي المنضم في الميركاتو الصيفي 2021، بسبب عدم حصول الراقي على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

وأبرم اهلي جدة 5 صفقات من العيار الثقيل، وضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، والظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، ولاعب الوسط الكرواتي فيليب براداريتش، والجناح السنغالي الحسن نداو، بالإضافة إلى النجم البرازيلي خوسيه باولينيو.

ومن المقرر اعتماد مدرب اهلي جدة، البلجيكي بيسنيك هاسي، على خبرات القائد عمر السومة لقيادة العناصر المحلية في مباراة اليوم، في ظل غياب لاعب خط الوسط الصربي ليوبومير فيجسا.

في المقابل، حول نادي الفيصلي موسمه الماضي من العادي إلى الاستثنائي، فعلى الرغم من احتلاله المركز التاسع، إلا انه نجح في التأهل إلى دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه لقب كأس ملك السعودية على حساب النصر.

ويتطلع الفيصلي لتحقيق الفوز الثاني تواليًا على اهلي جدة، بعدما انتصر عليه في آخر مباراة جمعتهما في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وتعد أرقام الفيصلي في المباريات الافتتاحية في دوري المحترفين سيئة للغاية، حيث حقق انتصار وحيد في 11 مباراة منذ صعوده، وتعادل في 4 لقاءات وتلقى 6 هزائم، وسجل 13 هدفًا، واهتزت شباكه 19 مرة.