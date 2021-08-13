النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية قبل بداية مشواره في الدوري السعودي بساعات

كشف نادي النصر السعودي عن الإلتزامات المالية التي تم غلقها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المطلوبة قبل السماح له بتسجيل صفقاته خلال الميركاتو الصيفي 2021 ومشاركتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم 2021/22.

وأعلنت لجنة الكفاءة المالية إلتزام نادي النصر بجميع الالتزامات المالية لغاية شهر أبريل 2021 الماضي، ليحصل على شهادة الكفاءة المالية، ما يعني إمكانية مشاركة البرازيلي تاليسكا والكاميروني أبوبكر والصفقات الجديدة في مباراته الأولى من الدوري السعودي 2021/22

وأوضح العالمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن النادي قام بتسديد جميع التزاماته المالية، والتي بلغ مجموعها 135.907.337 مليون ريال سعودي، منها مبلغ 49.696.033 مليون ريال سعودي، التزامات مالية تم دفعها للأندية الأخرى.

يذكر أن نادي النصر تحت قيادة المدير الفني البرازيلي “مينزيس”، يستهل مشواره في دوري محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الجمعة الموافق 13 اغسطس بمواجهة نادي ضمك، ضمن مباريات الجولة الأولى.

وتقام مباراة النصر وضمك على ملعب مرسول بارك في الرياض، بداية من الساعة 19:05 بتوقيت السعودية، 18:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت جرينتش، وتنقل في بث مباشر على قنوات SSC الرياضية، عبر القمر الصناعي عرب سات وكذا على موقع الخليج 365 في تغطية حية أولاً بأول.