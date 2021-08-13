رئيس رابطة الدوري الاسباني يصف شعوره بعد رحيل ميسي من برشلونة

اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني “خافيير تيباس” أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي كان “صادمًا” بالنسبة له وللدوري ككل.

وتم التأكيد الأسبوع الماضي على أن ميسي لن يستمر في برشلونة، على الرغم من الاتفاق مع النادي قبل ثلاثة أسابيع على عقد جديد مع البلوجرانا.

وأدت المشاكل المالية في كامب نو إلى تعقيد الصفقة، لينضم النجم الأرجنتيني الذي كان مع البلوجرانا لمدة 21 عامًا، إلى باريس سان جيرمان بعد أيام فقط ليوقع لمدة موسمين مع موسم ثالث إختياري.

وبعد خروج الهداف التاريخي للدوري الإسباني، يمكن إعتبار أن الخسارة ليست خسارة كبيرة لبرشلونة فحسب، بل إنها مهمة أيضًا لليجا الإسبانية ككل، والتي استفادت من الإيرادات الهائلة التي يجنيها ميسي على مدار سنوات عديدة.

ماذا قال خافيير تيباس عن خروج ميسي من الدوري الاسباني؟

اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني “خافيير تيباس” الآن أن رحيل ميسي كان بعيدًا عن السيناريو المثالي لكل الأطراف.

وقال حول الخروج المستمر لنجوم كرة القدم من الدوري الإسباني “من الواضح أننا نريد دائمًا الحصول على الأفضل في الدوري الإسباني. نيمار غادر وكريستيانو رونالدو غادر والآن ميسي رحل “.

وأوضح تيباس أن خروج ميسي شكل صدمة بالنسبة له لأنه كان يتمنّى استمرار النجم الارجنتيني في الليجا وأضاف “لقد كان خروجًا مؤلمًا لأنه لمدة شهر كان كل شيء على ما يرام ولكن كل شيء انهار في آخر لحظة “.