مشاهدة مباراة النصر وضمك في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة النصر وضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 13-8-2021.

ينقل بث المباشر مباراة النصر وضمك على قناة Ssc1 hd المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

وتقام مواجهة النصر وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مرسول بارك، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:05 بتوقيت السعودية، 18:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت جرينتش.

يتطلع نادي النصر إلى تحقيق البداية المثالية في الدوري السعودي 2021/2022، وفك عقدة ضمك، الذي لم يخسر أمام العالمي في آخر 3 مباريات جمعتهما، حيث فاز سفير الجنوب مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وتسبب فريق ضمك في الإطاحة بالمدرب الأساسي لفريق النصر والمؤقت ايضًا خلال الموسم الماضي، فبعد أن انتهت مباراة الدور الأول في الجولة العاشرة بالتعادل (2-2)، تمت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وفي الدور الثاني خسر النصر أمام ضمك بنتيجة (3-2)، لتقرر الإدارة إقالة المدرب الكرواتي المؤقت ألين هورفات الذي خلف فيتوريا وحقق مع الفريق لقب كأس السوبر السعودي على حساب غريمه التقليدي “الهلال”.

ومر نادي النصر بموسم صعب للغاية، حيث عانى كثيرًا في منطقة الخطر قبل أن ينجح في دخول المربع الذهبي، ولكن في النهاية أنهى الموسم في المركز السادس برصيد 46 نقطة، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021/2022.

وقامت إدارة نادي النصر بتدعيم صفوف المدرب مانو مينيزيس بثلاث صفقات في الميركاتو الصيفي 2021، صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، والمدافع الأرجنتيني موري، بالإضافة إلى استعادة خدمات المهاجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الذي أعير الموسم الماضي إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

على الجهة المقابلة، سيسعى فريق ضمك إلى تفادي سيناريو الموسم الماضي، حينما ظل للجولة الأخيرة في منطقة الخطر، قبل أن يضمن بقاءه بين الكبار في دوري المحترفين بفارق نقطة واحدة عن الهبوط.

وخاض ضمك 3 مباريات تحضيرية فقط، لم يعرف فيها طعم الخسارة، حيث تعادل مع أهلي جدة، وفاز على نجران في مباراة، وتعادل في الثانية، وسيدخل مواجهة النصر اليوم وعينه على اقتناص الثلاث نقاط أو على الأقل تفادي الخسارة.