أخبار الهلال | تأكد غياب ثنائي الفريق عن مواجهة الطائي، والدوسري يُلبي طلب جارديم

قطع اللاعب سالم الدوسري إجازته بطلب من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قبيل مواجهة الهلال لنادي الطائي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 في حين يستمر غياب سلمان الفرج و ياسر الشهراني.

وطلب المدير الفني البرتغالي من اللاعب سالم الدوسري قطع إجازته وعودته إلى قائمة الفريق التي ستواجه الصاعد حديثاً نادي الطائي في المباراة الافتتاحية لحامل اللقب مساء السبت رغم صعوبة تواجده في التشكيلة الأساسية للمباراة وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.

وأوضحت الصحفية أن ليوناردو جارديم إستدعى سالم الدوسري وطلب منه قطع إجازته لكونه ركيزة أساسية في الفريق، وكونه داخل حسابات المدرب البرتغالي، في حين تستمر إجازة الثنائي ياسر الشهراني و سلمان الفرج، حيث شارك الثلاثي مؤخراً مع منتخب السعودية في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

ويواجه نادي الهلال منافسه نادي الطائي مساء السبت الموافق 14 أغسطس ضمن الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام المباراة في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتنقل مباراة حامل اللقب والبطل القياسي للمسابقة مع الصاعد حديثاً للدوري الممتاز عبر قنوات SSC الرياضية الجديدة، التابعة لشركة السعودية للرياضة عبر القمر الصناعي عرب سات، وعبر تطبيق شاهد.