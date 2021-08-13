الميركاتو الصيفي 2021 | الرجاء يعزز صفوفه بمهاجم مازيمبي ومدافع الوداد السابق

نجح نادي الرجاء الرياضي المغربي في التعاقد مع مهاجم نادي تي بي مازيمبي الكونغولي السابق والدولي الغيني “مصطفى كوياتي” بجانب مدافع الغريم التقليدي نادي الوداد البيضاوي السابق “محمد الناهيري” في أولى تعاقدات النسور الخضر خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وكشف نادي الرجاء عن صفقاته الجديدة عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر أن مهاجم مازيمبي الكونغولي الأسبق ونادي الفتح الرياضي المغربي “مصطفى كوياتي” وقع مع النادي لثلاث سنوات قادمة في صفقة انتقال حر.

من جانبه وقع المدافع السابق للوداد و الفتح الرياضي محمد الناهيري لثلاث سنوات قادمة في صفوف نادي الرجاء الرياضي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تجربته الأخيرة في الدوري الإماراتي.

وغادر بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021 بداية الميركاتو الصيفي 2021 كل من المهاجم الكونغولي “بين مالانجو” المنتقل حديثاً لنادي الشارقة الإماراتي مقابل 3 ملايين دولار، والمهاجم المغربي “سفيان رحيمي” المنتقل بدوره إلى العين الإماراتي في صفقة بقيمة 3 ملايين دولار أيضاً.