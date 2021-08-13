موعد مباراة ليفربول ونوريتش في افتتاح البريميرليج.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف نوريتش سيتي، نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في السادسة والنصف مساء غد السبت، على ملعب كارو رود، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، ميلنر

الوسط: فابينيو ، هندرسون ، تياجو ألكانتارا

الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، ماني

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تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 2.