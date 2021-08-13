شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: الأهلى فشل فى اللعب بثلاثى وسط الملعب وبواليا لا يلعب تحت ضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم النادى الأهلى السابق، أن بيتسو موسيمانى مدرب الفريق الأحمر لم يكن موفقاً فى تشكيل مباراة الإسماعيلى الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله، ولم يكن أيضاً موفقاً فى التغييرات.

وقال رمضان السيد، فى تصريحات عبر برنامج "60 دقيقة"، الخمس لقاءات المرتقبة للأهلى قوية، وإنبى قدم موسما قويا مع حلمى طولان، رغم أن الإمكانيات التى يمتلكها لم تكن قوية، المباراة ستكون صعبة على الأهلى، خاصة أن تعادل الأهلى مع الاسماعيلى صعب الأمور.

وأضاف، فى رأى أن لاعبى الأهلى وقعوا فى كثير من الأخطاء خلال لقاء الاسماعيلى وأهدروا فرص سهلة جداً، وأعتقد أن الضغوط المتواجدة على اللاعبين بعد خسارة الكثير من النقاط وخاصة مباراة بيراميدز والبنك الأهلى، كل ذلك خلق ضغوط على اللاعبين.

وتابع رمضان السيد، كل النقاط التى خسرها الأهلى كان الفريق يتقدم أولاً ثم يترك مساحات للمنافس فى الثوانى الأخيرة دون غلق الملعب وكانت الفرق تتعادل معه، كنا متقدمين على الاسماعيلى بهدف ومع ذلك نهاجم بكل الخطوط، فى كل المباريات التى تم اللعب فيها بثلاثى فى وسط الملعب فشل الأهلى.

وعن تشكيل مباراة الاسماعيلى قال نجم الأهلى السابق: التشكيل من البداية أمام الاسماعيلى كان خاطئ، أجاى طوال الفترة الماضية غير مؤهل بدنياً وكان يجب البدء بطاهر محمد طاهر، الـ 20 دقيقة التى لعبها فى مباراة الاسماعيلى كانت من أفضل الدقائق التى قدمها فى الموسم كله.

أضاف: محمد شريف أفضل مهاجم فى مصر، لاعب سوبر، عندما خرج محمد شريف أمام الاسماعيلى لم نستطع أن نسجل مرة أخرى، وسيغيب مباراتين وهذه أزمة، وبواليا عندما يتم وضعه تحت ضغوط لا يؤدى أو يسجل أهداف وهذه مشكلة سيواجهها الأهلى.

واصل: لا توجد مباراة سهلة ومباراة صعبة، الأهلى خسر نقطتين أمام البنك الأهلى وبيراميدز، وأٍوان لعب مباراة كبيرة أمام الأهلى والانتاج كان متقدماً على الأهلى رغم أن ترتيبه الأخير، الفرق التى دخلت فى صراع البقاء بيموتوا نفسهم، والأهلى إذا فرط فى أى نقطة هذا يخرجه من المنافسة تماماً، ويسهل المهمة للزمالك.