شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: شيفو أفضل ظهير أيسر فى تاريخ مصر ومهمة الزمالك أسهل من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجدى، نجم الزمالك السابق، أن مهمة الفريق الأبيض فى حسم بطولة الدورى خلال الموسم الجارى أسهل بكثير من الأهلى، وقال مجدى فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة"، إذا تخطى الزمالك الإسماعيلى بثلاث نقاط سيكون فى مقدوره الفوز فى المباريات التالية وحصد بطولة الدورى، لكن الأهلى أمامه مباريات صعبة، خاصة أنه سيواجه المصرى.

وأضاف مجدى، المباراة صعبة جداً على الفريقين وأصعب على الزمالك، لأن الإسماعيلى أصبح فى منطقة أمان، والمباراة بالنسبة له تقوم على أساس تقديم أداء طيب أمام الزمالك، أما الزمالك فليس أمامه أى خيار لفقدان النقاط، خاصة بعد تعثر الأهلى.

وتابع نجم الزمالك السابق، أشرف بن شرقى لا يعوض فى هذا الموسم، يسجل برأسه وقدمه، وهو من هدافى الفريق والدورى، واللاعب المؤثر فى الفريق يتم تعويضه بشغل جماعى وليس بلاعب بديل.

وعن غياب محمد شريف قال نجم الزمالك السابق، محمد شريف سيؤثر جداً فى الأهلى، لأن الزمالك يمكن تعويضه ببن شرقى وأوباما ولكن بديل محمد شريف فى الأهلى بعيد جداً عن مستواه، هناك لاعبين لو غابوا عن الأهلى لا يمكن تعويضهم، مثل أفشة ومحمد شريف.

وأكد مجدى أن محمد عبد الشافى أسطورة يجب أن تدرس، المجهود الذى يقدمه فى هذا السن والتزامه بعدم إثارة المشاكل، تجعله أسطورة وأحسن ظهير أيسر فى تاريخ مصر، ولديه قدرات دفاعية وهجومية، حتى جماهير الأهلى تحبه.