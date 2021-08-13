الأهلى يستقر على تشكيل الجهاز المعاون لـ"أوجستى بوش" فى السلة

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على تشكيل الجهاز المعاون للإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى الجديد لفريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، حيث يتولى أحمد الجارحى مهمة المدرب العام فيما يتولى رامى الدياسطى مهمة المدرب المساعد بينما سيكون طارق الغنام مديراً إدارياً وعلاء لطفى للإحصائيات ومحمد على مدرب أحمال ومحمد جاد طبيب عظام وهيثم عاطف للعلاج الطبيعى ونادر حزام للتغذية ومحمد عيسى مدلك.

ويصل الإسبانى أوجستى بوش المدير الفنى الجديد لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، لتوقيع عقود تدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين، وأعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى الأهلى، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد، وأبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.

ولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.

وقّع الخواجة الإسبانى على عقود تدريب الزمالك حتى نهاية موسم 2020/2021، ونجحت القبعة الإسبانية أن تقتنص لقب البطولة الأفريقية لافروليج BAL والتى أقيمت تحت إشراف الـNBA، لأول مرة ليصبح أوجستى أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب BAL، كما فاز مع الفريق الأبيض ببطولة الدوري المحلي.

أوجستي أعلن رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى انتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد حصوله على لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيضن وأعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك، وقاد بوش سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح.