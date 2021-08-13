شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى مع إيهاب جلال شكل تانى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، فى إنقاذ سفينة الدراويش من الصراع على الهبوط بعد توليه المسئولية شهر فبراير الماضى، والتى من خلالها تحول شكل الإسماعيلى إلى الانتصارات،وحقق الفريق تحت قيادة جلال 8 انتصارات ما جعله ينتقل من المركز الأخير عند تولى جلال المهمة إلى منطقة الوسط والأمان التى جعلته يهدد قمة الكبار، حيث نجح فى التعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق، ويعمل لمواجهته الزمالك ألف حساب فى موقعة السبت باستاد الإسماعيلية.