شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عاشور يوجه رسالة خاصة لنيللي كريم من شهر العسل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر بطل الاسكواش السابق هشام عاشور صوراً من حفل زفافه على الفنانة نيللى كريم، والذى أقيم الأربعاء الماضى فى الساحل الشمالى، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك قال فيها، "شكراً لكم جميعاً نحبكم..كثير من الحب نيللي كريم".

فيما وجهت الفنانة نيللي كريم الشكر لكل من حضر عقد قرانها وزفافها، أول أمس الأربعاء، على نجم الاسكواش السابق هشام عاشور، ونشرت صورة لهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا.. وشكرا لكل التمنيات الدافئة والرائعة التي كانت في حفل الزفاف"، ونالت الصورة فور نشرها الكثير من الإعجاب.



هشام عاشور ونيللى كريم (1)



هشام عاشور ونيللى كريم (2)



هشام عاشور ونيللى كريم (3)



هشام عاشور ونيللى كريم (4)