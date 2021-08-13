شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عمر رضوان: كان نفسي أكون مهندس ميكانيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عمر رضوان حارس مرمى الأهلى السابق وأسوان الحالى.

ما هي هوايتك خارج الرياضة؟

كنت أتمنى أن أكون مهندس ميكانيكا، أحب السيارات جداً وكنت أتمنى العمل في هذا المجال بعيداً عن الكرة.

من أكثر مهاجم تضع ترتيبات خاصة خلال مواجهته؟

أحترم جميع المهاجمين، سواء ألاعب الأهلي أو آخر فريق في الدوري، كل مباراة يكون لها حساباتها وأتابع كل المهاجمين واللاعبين ولا يوجد مهاجم معين بعمل له حسابه.

من أفضل لاعب في الدوري من وجهة نظرك؟

أشرف بن شرقي وقفشة يقدمان أداءً مميزاً.

إذا تلقيت عرضًا من الزمالك هل توافق؟

الزمالك فريق كبير لا يمكن أن أتحدث عنه ولكن أتمنى أن يكون العرض من الأهلي.

من الأقرب لحسم الدوري من وجهة نظرك؟

المنافسة صعبة عكس الكثير من المواسم السابقة، كان الفارق الكبير يوضح البطل، وأتمنى تتويج الأهلي باللقب.

كيف لمست دعم جماهير الأهلي بعد تألقك أمام الزمالك؟

كل الجماهير التي تعرفني تساندني بشكل دائم وهذا يسعدني كثيراً أن الجماهير لم تنساني وأتمنى أكون معهم في يوم من الأيام.

من مثلك الأعلى في حراسة المرمى؟

عصام الحضري، وأحب طريقة لعب وأداء محمد الشناوي وأحمد الشناوي كذلك وأتمنى له الشفاء هو من أكثر الحراس الذين أحبهم.