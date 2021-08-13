شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يحفز لاعبيه فى الخمس مباريات الأخيرة للنجاة من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الانتاج الحربى، بالاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق، على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الخمسة الأخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط، ويتبقى للإنتاج الحربى 5 مباريات أمام مصر المقاصة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا.

ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات مصر المقاصة قبل ملاقاته فى السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى أملا فى حصد النقاط الثلاث، ويفقد الانتاج الحربى جهود لاعبه محمد غنام فى هذه المباراة بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة أسوان التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وتعادل أسوان مع الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضى على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل أشرف مجدى لأسوان في الدقيقة "45+2"، وبعدها تقدم أسوان عن طريق عمرو الحلواني في الدقيقة 67 ثم تعادل مامادو نديوكو نياس للإنتاج في الدقيقة 79، وأهدر الحلواني ركلة جزاء لفريق أسوان.