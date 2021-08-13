شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على استبعاد بدر بانون من مواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على استبعاد المغربى بدر بانون مدافع فريقه من مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ويأتى هذا القرار من جهاز الأهلى حتى فى حال ثبوت سلبية مسحة كورونا التى خضع لها النجم المغربى لاسيما أن بانون لم يتدرب مع الفريق طوال أسبوع كامل منذ إصابته بالفيروس اللعين، وبالتالى تغيب جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة الفريق البترولى.

وخضع بدر بانون مدافع النادى الأهلى لمسحة جديدة أمس، الخميس، من أجل معرفة موقفه من التماثل للشفاء من فيروس كورونا، الذى أصيب به مؤخراً.

وغاب بدر بانون عن مباراة سيراميكا التى أقيمت السبت الماضى فى الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة بسبب إصابته بفيروس كورونا وغاب عن مواجهة الاسماعيلى التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن المسحة الطبية التى أجراها بدر بانون مساء الأحد، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.

وغاب بانون عن تدريبات الأهلي بعد شكوى من ارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة طبية أولى جاءت نتيجتها إيجابية، وخضع لمسحة طبية ثانية جاءت نتيجتها أيضًا إيجابية، ويخضع اللاعب للبروتوكول العلاجي والعزل المنزلي.