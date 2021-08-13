شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساهم أبناء الأهلى فى إعادة المارد الأحمر للمنافسة على الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد النادى الأهلى نقطتين ثمينتين فى سباق الفوز ببطولة الدورى بعدما تعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، بالإسكندرية فى الجولة 29 لبطولة الدورى المصري.

وأصبح مصير الأهلى متألقا بمباريات الزمالك الخمسة المتبقية، حيث يحتل المركز الثانى برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة، وإذا نجح الأبيض في الفوز بالخمس مباريات المقبلة سيتوج رسميا بلقب الدورى دون النظر لنتائج الأهلى.

وينتظر الأهلى وجماهيره تعثر الزمالك في مبارياته الخمسة المتبقية أمام الإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج والبنك الأهلى، معولا على أي إخفاق للفارس الأبيض مع تحقيق الفوز في كل المباريات أمام إنبى وطلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.

أبناء الأهلى ضد الزمالك

ويعول جماهير الأهلى على بعض أبنائه في الفرق التي ستواجه الزمالك في المباريات القادمة لتعطيل الفارس الأبيض سواء بالتعادل أو الفوز عليه ليمنح الأهلى الفرصة للحفاظ على لقب الدورى.

أحمد ياسر ريان

أول هؤلاء اللاعبين هو أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى سيراميكا، صاحب الـ15 هدفا الذى سيواجه الزمالك مع فريقه، ويأمل الجمهور في قيادة أحمد ياسر فريقه للفوز أو التعادل أمام الزمالك، خاصة أنه من اللاعبين المحظوظين أمام المارد الأبيض إبان لعبه في الجونة.

مصطفى البدرى

ثانى اللاعبين هو مصطفى البدرى ناشئ النادى الأهلى الذى يقود حاليا الإنتاج الحربى للهروب من منطقة الهبوط، وتأمل الجماهير في مواصلة مصطفى البدرى تألقه في الفترة الأخيرة أمام الزمالك و تعطيل مسيرة الأبيض.

فادى فريد

آخر اللاعبين هو فادى فريد ناشئي الأهلى الموجود فى نادى البنك الأهلى، ويأمل الجمهور في قيادة فادى فريقه للفوز أو التعادل أمام الزمالك لمحاولة إنقاذ فريقه من الهبوط وإعادة الأهلى لتحقيق لقب الدورى.