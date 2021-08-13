9 منافسين محتملين للمصري البورسعيدي فى الدور الثاني بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - سيضرب فريق المصري البورسعيدي موعدا فى الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية مع واحد من 9 أندية وهي: ( دخيل - جيبوتي، البن - أثيوبيا، هورسيد - الصومال، اطلع بره - جنوب السودان، حي الوادي - السودان، أهلي مروي - السودان، عزام اف سي - تنزانيا، بياشارا يونايتد - تنزانيا، هيئة الايرادات - أوغندا)، وذلك وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



9 منافسين محتملين للمصري البورسعيدي في الدور الثاني من الكونفدرالية

المصري يواجه احد الفرق التسعة وفقا لمعايير التصنيف والتوزيع الجغرافي التي حددها الكاف بداية من الدور الثاني للبطولة.

وينتظر المصري أحد هذه الفرق بعد انتهاء الدور التمهيدي الأول الأول الذي أعفي الفريق البورسعيدي من خوضه، ومن المقرر تحديد المنافس للمصري وفق قرعة سيتم اجرائها قبل بداية الدور الثاني.

وقرر ‏الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي، إعفاء ‎المصري البورسعيدي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول للنسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم ، على أن يشارك من الدور التمهيدي الثاني مباشرة.

وتجرى اليوم الجمعة مراسم سحب قرعة الدور التمهيدى لبطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2021 – 2022، والتى ستقام فى القاهرة، بدون أى حضور سواء لممثلي الأندية المشاركة أو الإعلام، وفقا للإجراءات الإحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الأخيرة للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالى، على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما توج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائرى.

ويمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا فى موسمه الجديد 2021 - 2022 فريقى الأهلى والزمالك، بينما يشارك فريقى المصرى وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية.

وأعلن الكاف أنه سيسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيفه بإشراك فريقين في مسابقتيه المخصصتين للأندية، بينما تشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد في كل مسابقة.

وتشمل قائمة الاتحادات التي من المقرر أن تمثل بفريقين في بطولتي الكاف كلا من جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك 10 فرق سوف لن تخوض غمار الدور التمهيدى وهى الأهلي و الزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد و الرجاء من المغرب، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني بجانب سيمبا التنزاني.