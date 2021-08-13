شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح الإسماعيلى مهلة أخيرة لتمديد العقد قبل مناقشة عرض بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، مسئولى ناديه مهلة أخيرة للموافقة على طلباته لتمديد تعاقده قبل مناقشة العرض الذى تلقاه من مسئولى بيراميدز لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب النادى السماوى فى الحصول على خدمات جلال لقيادة بيراميدز فنياً بالموسم الجديد فى ظل عدم القناعة بمسيرة اليونانى جونيس المدير الفنى الحالى للفريق الذى تولى المسئولية منذ فترة قليلة.

وكشف مصدر مقرب من إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، أن مدرب الدراويش طلب من إدارة ناديه الحصول على مليون جنيه شهرياً مقابل الموافقة على تمديد تعاقده، وهى قيمة راتبه وراتب الجهاز المعاون له، ويحصل إيهاب جلال وجهازه المعاون حالياً على 650 ألف جنيه راتباً شهرياً من القلعة الصفراء، كما اشترط جلال الموافقة على كافة طلباته سواء فى الصفقات الجديدة أو الراحلين ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق الاصفر لإعادة هيبة الاسماعيلى بداية من الموسم الجديد.

ومنذ ساعات قليلة، أعلن المهندس محمود عثمان الرئيس الشرفي للنادى الإسماعيلي أنه فى الساعات القليلة المقبلة سيتم التجديد للجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بجانب تلبية كافة متطلباته الفنية والمادية.

تأتى تلك الخطوة من أجل فرض الاستقرار داخل القلعة الصفراء استعدادا لعودة الفريق الى سابق عهده فى الموسم المقبل واعادته لوضعه الطبيعي منافسا على جميع البطولات المحلية والقارية

وكشف مصدر بالنادى الإسماعيلى أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق رفض الموافقة على تمديد تعاقده مع الدراويش، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى قبل وضع إدارة النادى لميزانية ضخمة للصفقات المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب جلال فى تكوين فريق قوى يعيد هيبة الدراويش بالموسم الجديد مشترطاً تلبية كل رغباته فى الصفقات الجديدة وأيضاً قائمة الراحلين عن القلعة الصفراء ما تسبب فى توقف المفاوضات بين الطرفين.

ألمح إيهاب جلال لمغادرة القلعة الصفراء عقب نهاية الموسم الحالى، وخرج إيهاب جلال بتصريحات غاضبة عقب التعادل مع الأهلى متهما إدارة الدراويش بأنها لا تنفذ مطالبه ولا تفعل أى شىء لصالح الفريق، وجاءت تصريحات إيهاب جلال لتزيد الغموض حول مستقبل المدير الفني للدراويش الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الشهر الجاري عقب ختام الدورى المصرى.

وقاد إيهاب جلال الإسماعيلي للابتعاد عن شبح الهبوط بعد أن قدم الفريق مسيرة سيئة بالدورى المصرى قبل تعيينه.

جدير بالذكر أن الأهلى خسر نقطتين ثمينتين فى سباق الفوز ببطولة الدورى بعدما تعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدورى المصرى، سجل محمد شريف للأهلى فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.