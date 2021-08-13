شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضحايا × 365 يوما.. الاتحاد السكندرى يفتتح مستشفى لمصابي "الرباط الصليبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الاتحاد السكندري من سوء حظ كبير مع الإصابات طويلة الأمد مثل الرباط الصليبي، حيث طاردت الإصابة اللعينة نجوم الفريق لاعبا تلو الأخر وكان عبد السميع محمد سيمو أخر الضحايا.

وواصلت لعنة الإصابة بالرباط الصليبي مطاردتها للاعبي الاتحاد السكندري، بعدما ضربت لاعب جديد هذا الموسم في مباراة الاتحاد والزمالك أمس، ليكون زعيم الثغر أبرز وأكبر ضحايا الإصابة اللعينة، في الدورى الممتاز هذا الموسم.

وباتت إصابة سيمو لاعب وسط الفريق بالرباط الصليبي، هي الخامسة للفريق السكندري منذ أغسطس الماضي، أي فيما يقل عن 365 يوما، ليكون أكبر ضحايا الصليبي بين أندية الدورى.

ونرصد إصابات الصليبي في الاتحاد بالتقرير التالي:



أنور البداية

وفي أغسطس الماضي، تعرض محمد أنور، لاعب الاتحاد السكندري لإصابة بالرباط الصليبي عقب مباراة الزمالك التي أُقيمت بين الفريقين في الدوري، محمد أنور خضع لأشعة وأُثبتت إصابته بالرباط الصليبي، وأجرى عملية جراحية لكن لم يعد للملاعب حتى الآن.

واضطر مسئولو نادي الاتحاد السكندري بعد المشاورة مع حسام حسن وجهازه الفني، رفع اسم أنور من قائمة الموسم الجاري، ليكون خارج الحسابات تماما.

ممدوح يزيد المعاناة

زادت أوجاع الفريق حينما أعلن نادي الاتحاد السكندري إصابة كريم ممدوح لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي، بعد مباراة ودية خاضها اللالعب مطلع فبراير الماضي استعدادا لمواجهات الدورى الرسمية.

نادي الاتحاد السكندري كشف عن إجراء اللاعب لعملية جراحية بعدها بأيام، وغيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر على الأقل، قبل العودة لممارسة كرة القدم مجددا.

الديب أكبر الخسائر

لم يمر شهر على غصابة ممدوح، إذ تلقى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن قد تلقى ضربة موجعة بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع فى الرباط الصليبى فى مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة، والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ودخل كريم الديب في نوبة بكاء شديد فور إعلان نتيجة الأشعة، بعدما اشتكى من آلام في الركبة، رفض الحديث مع أي شخص، قبل أن يخضع لعملية جراحية السبت الماضي في أحد المركز الطبية بالقاهرة.

عاشور آبرز الضحايا

وفي مايو الماضى، أثبتت الأشعة التى أجرها حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندرى، بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مشاركته في مبارة الاتحاد أمام المصري التى أقيمت بالإسكندرية في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز، ويحتاج عاشور إلى تدخل جراحى حسب تأكيدات الاطباء الذى أجروا الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب فور نقله إلى أحد المستشفيات بعد خروجه من اللقاء.

وتأكد غياب اللاعب عن صفوف الاتحاد إلى نهايه الموسم، حيث يحتاج إلى فترة علاجية وتأهيل قد تمتد لـ6 شهور. وخرج اللاعب حسام عاشور مصابا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وشارك فوزى الحناوى بديلا له وعلى الفوز توجه إلى أحد المراكز الطبية لعمل الأشعة تحت إشراف طبيب فريق الاتحاد السكندرى.

سيمو أخر المصابين

بالأمس، أكد الجهاز الطبى لنادي الاتحاد السكندري، برئاسة دكتور عمرو الأشلم، إصابة عبد السميع إبراهيم "سيمو"، بقطع في الرباط الصليبى، بعد إصابته في مباراة الزمالك والاتحاد التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وكان اللاعب أصيب فى إحدى الكرات المشتركة، وتم تشخيص الحالة بقطع فى الرباط الصليبى، ما يعنى غياب اللاعب لفترة طويلة لن تقل عن 6 أشهر.